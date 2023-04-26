На трассе на Харьковщине сегодня перекроют движение

Временно объезжать придется участок трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в районе села Граково на Харьковщине.

«Сегодня с 12:00 до 14:00 будет временно перекрыто движение по участку трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 548+300 – км 556+790 (близ села Граково). Причина ограничения – работы «Харьковоблэнерго», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

Водителей призвали обращать внимание на установленные на этом участке дороги знаки.