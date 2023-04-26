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На трассе на Харьковщине сегодня перекроют движение

Общество 10:38   26.04.2023
Оксана Горун
На трассе на Харьковщине сегодня перекроют движение

Временно объезжать придется участок трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в районе села Граково на Харьковщине.

«Сегодня с 12:00 до 14:00 будет временно перекрыто движение по участку трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский на участке км 548+300 – км 556+790 (близ села Граково). Причина ограничения – работы «Харьковоблэнерго», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

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Водителей призвали обращать внимание на установленные на этом участке дороги знаки.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 апреля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Временно объезжать придется участок трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский в районе села Граково на Харьковщине".