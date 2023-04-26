На трасі на Харківщині сьогодні перекриють рух

Тимчасово об’їжджати доведеться ділянку траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у районі села Гракове на Харківщині.

“Шановні водії, Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде тимчасово перекрито рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 548+300 – км 556+790 (поблизу села Гракове). Причина обмеження — роботи “Харківобленерго“, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

Водіїв закликали звертати увагу на знаки, що встановлені на цій ділянці дороги.