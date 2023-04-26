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На трасі на Харківщині сьогодні перекриють рух

Суспільство 10:38   26.04.2023
Оксана Горун
На трасі на Харківщині сьогодні перекриють рух

Тимчасово об’їжджати доведеться ділянку траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у районі села Гракове на Харківщині.

Шановні водії, Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде тимчасово перекрито рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 548+300 – км 556+790 (поблизу села Гракове). Причина обмеження — роботи Харківобленерго, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.

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Водіїв закликали звертати увагу на знаки, що встановлені на цій ділянці дороги.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово об’їжджати доведеться ділянку траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у районі села Гракове на Харківщині".