На трасі на Харківщині сьогодні перекриють рух
Тимчасово об’їжджати доведеться ділянку траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у районі села Гракове на Харківщині.
“Шановні водії, Сьогодні з 12:00 до 14:00 буде тимчасово перекрито рух ділянкою траси М-03 Київ – Харків – Довжанський на ділянці км 548+300 – км 556+790 (поблизу села Гракове). Причина обмеження — роботи “Харківобленерго“, – повідомила пресслужба Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області.
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Водіїв закликали звертати увагу на знаки, що встановлені на цій ділянці дороги.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 10:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тимчасово об’їжджати доведеться ділянку траси М-03 Київ – Харків – Довжанський у районі села Гракове на Харківщині".