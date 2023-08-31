Сегодня днем вблизи Балаклеи может быть громко

Вблизи города Балаклея в Харьковской области 31 августа в 12:30 могут раздаваться взрывы.

Как сообщили в Балаклейской ГВА, там проводят плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.