Сегодня днем вблизи Балаклеи может быть громко
Вблизи города Балаклея в Харьковской области 31 августа в 12:30 могут раздаваться взрывы.
Как сообщили в Балаклейской ГВА, там проводят плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 12:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея в Харьковской области 31 августа в 12:30 могут раздаваться взрывы.".