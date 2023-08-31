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Сьогодні вдень поблизу Балаклії може бути гучно

Суспільство 12:20   31.08.2023
Вікторія Яковенко
Сьогодні вдень поблизу Балаклії може бути гучно

Поблизу міста Балаклія в Харківській області 31 серпня о 12:30 можуть лунати вибухи.

Як повідомили у Балаклійській МВА, там проводять планове знищення вибухонебезпечних предметів. Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Поблизу Балаклії сьогодні вдень може бути гучно

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія в Харківській області 31 серпня о 12:30 можуть лунати вибухи.".