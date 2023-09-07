Live
  • Чт 07.09.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.29
    • 🔴

Мешканців Харківщини попереджають про вибухи

Суспільство 15:14   07.09.2023
Вікторія Яковенко
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи

У селі Слобожанське на Харківщині сьогодні, 7 вересня, працюють сапери.

«Заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів з 15:10 до 15:40 на підривному майданчику села Слобожанське», – повідомили у ХОВА.

Читайте також: Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
Дві ворожі гармати вночі знищили на Харківському напрямку – Федоренко
07.09.2023, 16:00
Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію
Бездоганний план та “ювелірне” виконання – Федоренко про харківську операцію
07.09.2023, 15:43
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
07.09.2023, 15:14
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині
07.09.2023, 14:22
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
07.09.2023, 15:07
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
07.09.2023, 14:31

Новини за темою:

15:14
Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
15:07
Житлові будинки горіли у Вовчанську через ворожий обстріл (фото)
14:50
5 років за ґратами проведе житель Харківщини, який виготовляв наркотики
14:31
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
14:22
«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мешканців Харківщини попереджають про вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 15:14;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Слобожанське на Харківщині сьогодні, 7 вересня, працюють сапери.".