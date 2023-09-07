Мешканців Харківщини попереджають про вибухи
У селі Слобожанське на Харківщині сьогодні, 7 вересня, працюють сапери.
«Заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів з 15:10 до 15:40 на підривному майданчику села Слобожанське», – повідомили у ХОВА.
Читайте також: Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Мешканців Харківщини попереджають про вибухи»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 15:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Слобожанське на Харківщині сьогодні, 7 вересня, працюють сапери.".