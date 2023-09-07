Мешканців Харківщини попереджають про вибухи

У селі Слобожанське на Харківщині сьогодні, 7 вересня, працюють сапери.

«Заплановано контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів з 15:10 до 15:40 на підривному майданчику села Слобожанське», – повідомили у ХОВА.