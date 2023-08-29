Поблизу Балаклії сьогодні вдень може бути гучно
Поблизу міста Балаклія в Харківській області 29 серпня з 13:00 до 14:00 можуть лунати вибухи.
Як повідомили у Балаклійській МВА, там проводять планове знищення вибухонебезпечних предметів. Мешканців закликають зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 13:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу міста Балаклія в Харківській області 29 серпня з 13:00 до 14:00 можуть лунати вибухи.".