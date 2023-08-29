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Обстріли росіян і підрив трактора: Синєгубов – про добу на Харківщині

Події 08:31   29.08.2023
Олена Нагорна
Обстріли росіян і підрив трактора: Синєгубов – про добу на Харківщині

Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти з артилерії, мінометів та з використанням бойової авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

У селах Подоли Куп’янського району та Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів на відкритій території горіла трава.

Внаслідок обстрілу села Чернещина Ізюмського району пошкоджено будинок та приватний гараж. У селі Курилівка Куп’янського району пошкоджено будинок.

Близько 8:50 у селі Яворське Ізюмського району у полі під час робіт з розмінування підірвався та спалахнув трактор Т-150 на дистанційному управлінні. Без постраждалих.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 08:31;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доба на Харківщині минула без постраждалих внаслідок російських обстрілів цивільних, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".