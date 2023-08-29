Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и частный гараж. В селе Куриловка Купянского района поврежден дом.

Около 8:50 в селе Яворское Изюмского района в поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.