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Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине

Общество 08:31   29.08.2023
Елена Нагорная
Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине Фото: скрин

Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.

В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.

В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и частный гараж. В селе Куриловка Купянского района поврежден дом.

Около 8:50 в селе Яворское Изюмского района в поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 08:31;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".