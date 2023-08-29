Обстрелы россиян и подрыв трактора: Синегубов — о сутках на Харьковщине
Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием боевой авиации обстреливали населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов.
В селах Подолы Купянского района и Волчанские Хутора Чугуевского района в результате вражеских обстрелов на открытой территории горела трава.
В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены дом и частный гараж. В селе Куриловка Купянского района поврежден дом.
Около 8:50 в селе Яворское Изюмского района в поле во время работ по разминированию подорвался и загорелся трактор Т-150 на дистанционном управлении. Без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 08:31;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сутки на Харьковщине прошли без пострадавших в результате российских обстрелов гражданских, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".