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Вблизи Балаклеи сегодня днем может быть громко

Общество 13:16   29.08.2023
Виктория Яковенко
Вблизи Балаклеи сегодня днем может быть громко

Вблизи города Балаклея в Харьковской области 29 августа с 13:00 до 14:00 могут раздаваться взрывы.

Как сообщили в Балаклейском ГВА, там проводят плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 13:16;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Балаклея в Харьковской области 29 августа с 13:00 до 14:00 могут раздаваться взрывы.".