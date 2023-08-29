Вблизи Балаклеи сегодня днем может быть громко

Вблизи города Балаклея в Харьковской области 29 августа с 13:00 до 14:00 могут раздаваться взрывы.

Как сообщили в Балаклейском ГВА, там проводят плановое уничтожение взрывоопасных предметов. Жителей призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.