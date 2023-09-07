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Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС

Події 14:31   07.09.2023
Вікторія Яковенко
Трактор та вантажівка підірвалися на Харківщині: є постраждалі – ДСНС

7 вересня на Харківщині на польовій дорозі підірвалася вантажівка, крім цього, на касетний боєприпас у полі натрапив трактор.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, близько 11:00 біля села Мосьпанове Чугуївського району на невідомому вибухонебезпечному предметі на польовій дорозі підірвалася вантажівка. Внаслідок вибуху, постраждали двоє людей – чоловік та жінка. Вони зазнали мінно-вибухових травм й значних тілесних ушкоджень. Обох у тяжкому стані шпиталізували.

Також, в Ізюмському районі, у полі між містом Барвінкове та селом Червоне підірвався трактор NEW HOLLAND місцевого агропідприємства, попередньо, на касетному боєприпасі. Постраждав тракторист 1981 року народження. Наразі він знаходиться в Барвінківській міській лікарні, стан задовільний.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 вересня на Харківщині на польовій дорозі підірвалася вантажівка, крім цього, на касетний боєприпас у полі натрапив трактор.".