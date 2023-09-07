«Вибух у 50-ти метрах»: енергетики потрапили під обстріл на Харківщині

6 вересня чотири енергетики потрапили під ворожий обстріл в Куп’янському районі.

У цей час фахівці здійснювали огляд пошкодженої внаслідок обстрілів високовольтної лінії 10 кВ поблизу села Моначинівка Кіндрашівської громади, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Енергетикам, які прибули з необхідними для ремонту матеріалами, не вдалося відновити лінію через обстріл: перший вибух пролунав в 50-ти метрах від того місця, де знаходилися працівники РЕМ. Бригада вимушена була залишити небезпечну місцевість. Пізніше стало відомо, що наступний приліт був точно в те місце, де знаходилися електрики. На щастя, ніхто з бригади не постраждав», – йдеться у повідомленні.