«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)
Всього з 9 серпня з небезпечних населених пунктів Куп’янського району евакуювали 823 мешканці, з них 179 – діти.
За даними ХОВА, у проведенні евакуації залучені понад 14 волонтерських організацій, працівники Нацполіції, ДСНС органів місцевого самоврядування.
«Обстріли з ранку до вечора, так що треба евакуюватися», – каже жителька Куп’янська Тетяна Кропивницька.
В ХОВА додали, що усім евакуйованим надають матеріальну та гуманітарну допомогу. Людей забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни, посудом, постільною білизною тощо. Ті, хто цього потребує, отримують тимчасове безкоштовне житло у Харкові або інших областях України.
Крім цього, людям надають й психологічну допомогу.
«Найчастіше доводиться працювати з дітьми, вони більш вразливі, порівняно із дорослими. Проводимо з ними заняття з арттерапії та рольові ігри, робимо все можливе, аби допомогти якнайшвидше адаптуватися до нових умов життя», – розповіла психологиня Ірина Курсова.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2023 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всього з 9 серпня з небезпечних населених пунктів Куп’янського району евакуювали 823 мешканці, з них 179 – діти.".