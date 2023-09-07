«Обстріли з ранку до вечора»: з Куп’янщини вивезли понад 800 жителів (відео)

Всього з 9 серпня з небезпечних населених пунктів Куп’янського району евакуювали 823 мешканці, з них 179 – діти.

За даними ХОВА, у проведенні евакуації залучені понад 14 волонтерських організацій, працівники Нацполіції, ДСНС органів місцевого самоврядування.

«Обстріли з ранку до вечора, так що треба евакуюватися», – каже жителька Куп’янська Тетяна Кропивницька.

В ХОВА додали, що усім евакуйованим надають матеріальну та гуманітарну допомогу. Людей забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни, посудом, постільною білизною тощо. Ті, хто цього потребує, отримують тимчасове безкоштовне житло у Харкові або інших областях України.

Крім цього, людям надають й психологічну допомогу.

«Найчастіше доводиться працювати з дітьми, вони більш вразливі, порівняно із дорослими. Проводимо з ними заняття з арттерапії та рольові ігри, робимо все можливе, аби допомогти якнайшвидше адаптуватися до нових умов життя», – розповіла психологиня Ірина Курсова.