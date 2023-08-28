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715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов

Суспільство 18:45   28.08.2023
Оксана Якушко
715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов

На сьогодні евакуювали 715 осіб, зокрема 165 дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

«Самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини. Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію», – наголосив Олег Синєгубов.

 

Цивільні жителі, які досі залишаються жити під обстрілами, для евакуації можуть звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 18:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні евакуювали 715 осіб, зокрема 165 дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. ".