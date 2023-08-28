715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов
На сьогодні евакуювали 715 осіб, зокрема 165 дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Самостійно залишили громади, що перебувають під постійними обстрілами, 718 людей, 178 з яких – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів Купʼянщини евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини. Дякуємо волонтерам та усім, хто допомагає здійснювати евакуацію», – наголосив Олег Синєгубов.
Цивільні жителі, які досі залишаються жити під обстрілами, для евакуації можуть звертатися до Єдиного координаційного гуманітарного центру за телефонами: +380507890124 та +380637896474.
Читайте також: Реалії ВПО: матір дівчини з ДЦП ганяють із Харкова у Куп’янськ за довідками
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 18:45;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні евакуювали 715 осіб, зокрема 165 дітей, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. ".