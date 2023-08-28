715 человек вывезли из-под обстрелов из Купянского района – Синегубов

На сегодня эвакуировали 715 человек, в том числе 165 детей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Самостоятельно покинули находящиеся под постоянными обстрелами громады 718 человек, 178 из которых – дети. Всего с 9 августа из опасных районов Купянщины эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка. Спасибо волонтерам и всем, кто помогает проводить эвакуацию», – подчеркнул Олег Синегубов.

Гражданские жители, которые остаются жить под обстрелами, для эвакуации могут обращаться в Единый координационный гуманитарный центр по телефонам: +380507890124 и +380637896474.