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715 человек вывезли из-под обстрелов из Купянского района – Синегубов

Общество 18:45   28.08.2023
Оксана Якушко
715 человек вывезли из-под обстрелов из Купянского района – Синегубов

На сегодня эвакуировали 715 человек, в том числе 165 детей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. 

«Самостоятельно покинули находящиеся под постоянными обстрелами громады 718 человек, 178 из которых – дети. Всего с 9 августа из опасных районов Купянщины эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка. Спасибо волонтерам и всем, кто помогает проводить эвакуацию», – подчеркнул Олег Синегубов.

Гражданские жители, которые остаются жить под обстрелами, для эвакуации могут обращаться в Единый координационный гуманитарный центр по телефонам: +380507890124 и +380637896474.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 18:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня эвакуировали 715 человек, в том числе 165 детей, сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов. ".