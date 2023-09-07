«Обстрелы с утра до вечера»: с Купянщины вывезли более 800 жителей (видео)
Всего с 9 августа из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине эвакуировали 823 жителя, из них 179 – дети.
По данным ХОВА, в проведении эвакуации задействованы более 14 волонтерских организаций, работники Нацполиции, ГСЧС, органов местного самоуправления.
«Обстрелы с утра до вечера, так что нужно эвакуироваться», – говорит жительница Купянска Татьяна Кропивницкая.
В ХОВА добавили, что всем эвакуированным оказывают материальную и гуманитарную помощь. Людей обеспечивают продуктами питания, средствами гигиены, посудой, постельным бельем и т.д. Те, кто в этом нуждается, получают временное бесплатное жилье в Харькове или других областях Украины.
Кроме этого, людям оказывают и психологическую помощь.
«Зачастую приходится работать с детьми, они более уязвимы по сравнению со взрослыми. Проводим с ними занятия по арт-терапии и ролевые игры, делаем все возможное, чтобы помочь как можно быстрее адаптироваться к новым условиям жизни», – рассказала психолог Ирина Курсова.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего с 9 августа из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине эвакуировали 823 жителя, из них 179 – дети.".