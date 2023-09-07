«Взрыв в 50-ти метрах»: энергетики попали под обстрел на Харьковщине
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
6 сентября четыре энергетика попали под вражеский обстрел в Купянском районе.
В тот момент специалисты осуществляли осмотр поврежденной в результате обстрелов высоковольтной линии 10 кВ вблизи села Моначиновка Кондрашевской громады, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Энергетикам, прибывшим с необходимыми для ремонта материалами, не удалось восстановить линию из-за обстрела: первый взрыв прогремел в 50-ти метрах от того места, где находились работники РЭС. Бригада была вынуждена покинуть опасную местность. Позже стало известно, что следующий прилет был точно в место, где находились электричества. К счастью, никто из бригады не пострадал», – говорится в сообщении.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября четыре энергетика попали под вражеский обстрел в Купянском районе.".