«Взрыв в 50-ти метрах»: энергетики попали под обстрел на Харьковщине

6 сентября четыре энергетика попали под вражеский обстрел в Купянском районе.

В тот момент специалисты осуществляли осмотр поврежденной в результате обстрелов высоковольтной линии 10 кВ вблизи села Моначиновка Кондрашевской громады, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Энергетикам, прибывшим с необходимыми для ремонта материалами, не удалось восстановить линию из-за обстрела: первый взрыв прогремел в 50-ти метрах от того места, где находились работники РЭС. Бригада была вынуждена покинуть опасную местность. Позже стало известно, что следующий прилет был точно в место, где находились электричества. К счастью, никто из бригады не пострадал», – говорится в сообщении.