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«Взрыв в 50-ти метрах»: энергетики попали под обстрел на Харьковщине

Происшествия 14:22   07.09.2023
Виктория Яковенко
«Взрыв в 50-ти метрах»: энергетики попали под обстрел на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

6 сентября четыре энергетика попали под вражеский обстрел в Купянском районе.

В тот момент специалисты осуществляли осмотр поврежденной в результате обстрелов высоковольтной линии 10 кВ вблизи села Моначиновка Кондрашевской громады, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Энергетикам, прибывшим с необходимыми для ремонта материалами, не удалось восстановить линию из-за обстрела: первый взрыв прогремел в 50-ти метрах от того места, где находились работники РЭС. Бригада была вынуждена покинуть опасную местность. Позже стало известно, что следующий прилет был точно в место, где находились электричества. К счастью, никто из бригады не пострадал», – говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 14:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 сентября четыре энергетика попали под вражеский обстрел в Купянском районе.".