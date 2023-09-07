Трактор и грузовик подорвались на Харьковщине: есть пострадавшие – ГСЧС
7 сентября на Харьковщине на полевой дороге подорвался грузовик, кроме этого, на кассетный боеприпас в поле наткнулся трактор.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, около 11:00 возле села Мосьпаново Чугуевского района на неизвестном взрывоопасном предмете на полевой дороге подорвался грузовик. В результате взрыва, пострадали два человека — мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и значительные телесные повреждения. Обоих в тяжелом состоянии госпитализировали.
Также, в Изюмском районе, в поле между городом Барвенково и селом Червоное подорвался трактор NEW HOLLAND местного агропредприятия, предварительно, на кассетном боеприпасе. Пострадал тракторист 1981 года рождения. Сейчас он находится в Барвенковской городской больнице, состояние удовлетворительное.
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- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 14:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 сентября на Харьковщине на полевой дороге подорвался грузовик, кроме этого, на кассетный боеприпас в поле наткнулся трактор.".