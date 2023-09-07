Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах
В селе Слобожанское в Харьковской области сегодня, 7 сентября, работают саперы.
«Запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов с 15:10 до 15:40 на подрывной площадке села Слобожанское», — сообщили в ХОВА.
Читайте также: Трактор и грузовик подорвались на Харьковщине: есть пострадавшие – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Слобожанское в Харьковской области сегодня, 7 сентября, работают саперы.".