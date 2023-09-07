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Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах

Общество 15:14   07.09.2023
Виктория Яковенко
Жителей Харьковщины предупреждают о взрывах

В селе Слобожанское в Харьковской области сегодня, 7 сентября, работают саперы.

«Запланировано контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов с 15:10 до 15:40 на подрывной площадке села Слобожанское», — сообщили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Слобожанское в Харьковской области сегодня, 7 сентября, работают саперы.".