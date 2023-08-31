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Фура з горілкою перевернулася через ДТП і спалахнула на кільцевій у Харкові

Події 11:30   31.08.2023
Оксана Якушко
Фура з горілкою перевернулася через ДТП і спалахнула на кільцевій у Харкові

31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась ДТП за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», повідомили у ДСНС у Харківській області.

Гасили пожежу 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж. Площа пожежі склала біля 25 м².

У ДТП постраждали двоє: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась ДТП за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», повідомили у ДСНС у Харківській області.".