Фура з горілкою перевернулася через ДТП і спалахнула на кільцевій у Харкові
31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась ДТП за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», повідомили у ДСНС у Харківській області.
Гасили пожежу 3 оперативні пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС. Горіла кабіна, напівпричіп та тара, у яку був запакований вантаж. Площа пожежі склала біля 25 м².
У ДТП постраждали двоє: 15-річна пасажирка легковика та експедитор вантажного автомобіля.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 11:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "31 серпня о 09:30 у Харкові на кільцевій дорозі в районі перехрестя вулиць Зубарєва та вул. Грицевця сталась ДТП за участю легковика марки «ГАЗ» та фури «Mercedes», повідомили у ДСНС у Харківській області.".