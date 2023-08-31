6 пожеж сталося на Харківщині через обстріли

Протягом доби з 30 по 31 серпня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 34 рази виїжджали на виклики, з яких 25 – на ліквідацію пожеж.

Протягом доби на Харківщині рятувальники приборкували 6 пожеж, спричинені ворожими обстрілами, у Чугуївському та Куп’янському районах області.

Вдень ворог завдав обстрілів неподалік села Осинове Куп’янського району. Зайнялось сміття на полігоні побутових відходів. На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 м². Жертв та постраждалих немає.

О 15:20 ворог завдав обстрілів по м. Вовчанську Чугуївського району. Снаряди влучили на території двох гаражних кооперативів. На момент прибуття рятувальників на території одного гаражного кооперативу горіли 4 гаражні бокси та автомобіль Mersedes на площі 120 м² та ще 2 гаражі іншого ГК на площі 60 м². Вогнеборці о 16:55 ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

О 14:30 ворог знову вдарив артилерією по приватному сектору міста Куп’янська Харківщини. Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння. На час прибуття вогнеборців загальна площа складала 60 м². О 17:35 вогнеборці повністю ліквідували осередки горіння. Жертв і постраждалих немає.

Увечері 30 серпня прикордонне місто Вовчанськ вкотре було обстріляне окупантами з артилерії. Цього разу виникла пожежа у приватному секторі. На момент прибуття вогнеборців полум’ям був охоплений будинок на двох господарів. Загальна площа пожежі склала близько 100 м². О 20:40 пожежу повністю ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Ще 2 пожежі сталися вночі: у Вовчанську горіла трава на площі 800 м² та у селі Вільхівка Куп’янського району горіла недіюча будівля на площі 70 м².

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Також рятувальники у місті Красноград з річки Берестова дістали загиблого чоловіка.