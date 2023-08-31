6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов

В течение суток с 30 по 31 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 34 раза оперативно выезжали на вызовы, из которых 25 – на ликвидацию пожаров.

В течение суток на Харьковщине спасатели укротили 6 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Чугуевском и Купянском районах области.

Днем враг нанес удары недалеко от села Осиново Купянского района. Загорелся мусор на полигоне бытовых отходов. На момент прибытия пожарных горела свалка на площади около 500 м². Жертв и пострадавших нет.

В 15:20 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Снаряды попали по территории двух гаражных кооперативов, вспыхнули 4 гаражных бокса и автомобиль Mersedes на площади 120 м² и еще 2 гаража другого ГК на площади 60 м². Пожарные в 16:55 ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

В 14:30 враг снова ударил артиллерией по частному сектору Купянска. Загорелись летняя кухня и забор на территории частного домовладения. На время прибытия пожарных общая площадь пожара составляла 60 м². В 17:35 пожарные полностью ликвидировали очаги горения. Жертв и пострадавших нет.

Вечером 30 августа Волчанск обстреляли оккупанты из артиллерии. В этот раз возник пожар в частном секторе. На момент прибытия пожарных пламя охватило дом на двух хозяев. Общая площадь пожара составила около 100 м² . В 20:40 пожар полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Еще 2 пожара произошли ночью: в Волчанске горела трава на площади 800 м² и в селе Ольховка Купянского района горело недействующее здание на площади 70 м².

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезврежены 59 единиц взрывоопасных предметов.

Также спасатели в городе Красноград из реки Берестова получили погибшего мужчину.