Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов

Происшествия 08:22   31.08.2023
Оксана Якушко
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов

В течение суток с 30 по 31 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 34 раза оперативно выезжали на вызовы, из которых 25 – на ликвидацию пожаров.

В течение суток на Харьковщине спасатели укротили 6 пожаров, вызванных вражескими обстрелами, в Чугуевском и Купянском районах области.

Днем враг нанес удары недалеко от села Осиново Купянского района. Загорелся мусор на полигоне бытовых отходов. На момент прибытия пожарных горела свалка на площади около 500 м². Жертв и пострадавших нет.

В 15:20 враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. Снаряды попали по территории двух гаражных кооперативов, вспыхнули 4 гаражных бокса и автомобиль Mersedes на площади 120 м² и еще 2 гаража другого ГК на площади 60 м². Пожарные в 16:55 ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

В 14:30 враг снова ударил артиллерией по частному сектору Купянска. Загорелись летняя кухня и забор на территории частного домовладения. На время прибытия пожарных общая площадь пожара составляла 60 м². В 17:35 пожарные полностью ликвидировали очаги горения. Жертв и пострадавших нет.

Вечером 30 августа Волчанск обстреляли оккупанты из артиллерии. В этот раз возник пожар в частном секторе. На момент прибытия пожарных пламя охватило дом на двух хозяев. Общая площадь пожара составила около 100 м² . В 20:40 пожар полностью ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.

Еще 2 пожара произошли ночью: в Волчанске горела трава на площади 800 м² и в селе Ольховка Купянского района горело недействующее здание на площади 70 м².

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезврежены 59 единиц взрывоопасных предметов.
Также спасатели в городе Красноград из реки Берестова получили погибшего мужчину.

Читайте также:  Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, горела летняя кухня (фото)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ранен 48-летний мужчина из-за обстрела Боровой на Харьковщине — Синегубов
Ранен 48-летний мужчина из-за обстрела Боровой на Харьковщине — Синегубов
31.08.2023, 08:52
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
31.08.2023, 07:40
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов
31.08.2023, 08:22
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
2-летнего ребенка потеряла пьяная мать на Харьковщине
30.08.2023, 21:57
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
Вблизи многоэтажки на Салтовке произошла стрельба: подробности
30.08.2023, 12:18
Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода
Новая почта уплатила налогов 5 млрд грн за полгода
31.08.2023, 09:48

Новости по теме:

08:22
6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов
07:40
Из минометов и артиллерии россияне обстреливали Харьковщину – Генштаб ВСУ
20:14
Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, горела летняя кухня (фото)
19:37
В Харькове в результате боевых действий повреждено более 40% дорог
17:11
Россияне обстреляли Купянщину: горел мусор на полигоне (фото)

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «6 пожаров произошло на Харьковщине из-за обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 08:22;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 30 по 31 августа 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 34 раза оперативно выезжали на вызовы, из которых 25 – на ликвидацию пожаров.".