Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, горела летняя кухня (фото)
30 августа в 14:30 россияне снова ударили артиллерией по частному сектору Купянска Харьковщины, сообщили в ГСЧС.
Загорелась хозяйственная часть дома, летняя кухня и забор на территории частного домовладения.
С огнем боролись 17 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.
К моменту их прибытия общая площадь возгорания составляла 60 м². Была постоянная угроза повторных ударов.
В 17:35 спасатели полностью ликвидировали очаги горения. Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 20:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 августа в 14:30 россияне снова ударили артиллерией по частному сектору Купянска Харьковщины, сообщили в ГСЧС.".