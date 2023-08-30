Россияне снова обстреляли Купянск на Харьковщине, горела летняя кухня (фото)

30 августа в 14:30 россияне снова ударили артиллерией по частному сектору Купянска Харьковщины, сообщили в ГСЧС.

Загорелась хозяйственная часть дома, летняя кухня и забор на территории частного домовладения.

С огнем боролись 17 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС.

К моменту их прибытия общая площадь возгорания составляла 60 м². Была постоянная угроза повторных ударов.

В 17:35 спасатели полностью ликвидировали очаги горения. Жертв и пострадавших нет.