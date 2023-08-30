Росіяни знову обстріляли Куп’янськ на Харківщині, горіла літня кухня (фото)
30 серпня о 14:30 росіяни знову вдарили артилерією по приватному сектору Куп’янська на Харківщині, повідомили в ДСНС.
Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння.
З вогнем боролися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.
На час їх прибуття загальна площа загоряння складала 60 м². Існувала постійна загроза повторних ударів.
О 17.35 рятувальники повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 20:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 серпня о 14:30 росіяни знову вдарили артилерією по приватному сектору Куп’янська на Харківщині, повідомили в ДСНС.".