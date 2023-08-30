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Росіяни знову обстріляли Куп’янськ на Харківщині, горіла літня кухня (фото)

Події 20:14   30.08.2023
Оксана Якушко
Росіяни знову обстріляли Куп’янськ на Харківщині, горіла літня кухня (фото)

30 серпня о 14:30 росіяни знову вдарили артилерією по приватному сектору Куп’янська на Харківщині, повідомили в ДСНС.

Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння.

З вогнем боролися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

На час їх прибуття загальна площа загоряння складала 60 м². Існувала постійна загроза повторних ударів.

 

О 17.35 рятувальники повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 20:14;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 серпня о 14:30 росіяни знову вдарили артилерією по приватному сектору Куп’янська на Харківщині, повідомили в ДСНС.".