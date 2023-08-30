Росіяни знову обстріляли Куп’янськ на Харківщині, горіла літня кухня (фото)

30 серпня о 14:30 росіяни знову вдарили артилерією по приватному сектору Куп’янська на Харківщині, повідомили в ДСНС.

Загорілась господарча, літня кухня та паркан на території приватного домоволодіння.

З вогнем боролися 17 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

На час їх прибуття загальна площа загоряння складала 60 м². Існувала постійна загроза повторних ударів.

О 17.35 рятувальники повністю ліквідували осередки горіння. Жертв та постраждалих немає.