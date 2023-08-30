Росіяни обстріляли Куп’янщину: горіло сміття на полігоні (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
30 серпня близько 11:30 армія РФ вдарила поблизу села Осинове Куп’янського району на Харківщині.
За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок обстрілу загорілося сміття на полігоні побутових відходів.
«На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 кв.м. О 15:45 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає», – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 17:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 серпня близько 11:30 армія РФ вдарила поблизу села Осинове Куп’янського району на Харківщині.".