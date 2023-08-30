Росіяни обстріляли Куп’янщину: горіло сміття на полігоні (фото)

Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

30 серпня близько 11:30 армія РФ вдарила поблизу села Осинове Куп’янського району на Харківщині.

За даними ГУ ДСНС в Харківській області, внаслідок обстрілу загорілося сміття на полігоні побутових відходів.

«На момент прибуття вогнеборців горіло сміттєзвалище на площі близько 500 кв.м. О 15:45 пожежу вдалось ліквідувати. Жертв та постраждалих немає», – додали рятувальники.