Россияне обстреляли Купянщину: горел мусор на полигоне (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
30 августа около 11:30 армия РФ ударила вблизи села Осиново Купянского района на Харьковщине.
По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате обстрела загорелся мусор на полигоне бытовых отходов.
«На момент прибытия пожарных горела свалка на площади около 500 кв.м. В 15:45 пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет», — добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 17:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 августа около 11:30 армия РФ ударила вблизи села Осиново Купянского района на Харьковщине.".