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Россияне обстреляли Купянщину: горел мусор на полигоне (фото)

Происшествия 17:11   30.08.2023
Виктория Яковенко
Россияне обстреляли Купянщину: горел мусор на полигоне (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

30 августа около 11:30 армия РФ ударила вблизи села Осиново Купянского района на Харьковщине.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате обстрела загорелся мусор на полигоне бытовых отходов.

«На момент прибытия пожарных горела свалка на площади около 500 кв.м. В 15:45 пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет», — добавили спасатели.

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Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 17:11;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "30 августа около 11:30 армия РФ ударила вблизи села Осиново Купянского района на Харьковщине.".