Россияне обстреляли Купянщину: горел мусор на полигоне (фото)

30 августа около 11:30 армия РФ ударила вблизи села Осиново Купянского района на Харьковщине.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате обстрела загорелся мусор на полигоне бытовых отходов.

«На момент прибытия пожарных горела свалка на площади около 500 кв.м. В 15:45 пожар удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет», — добавили спасатели.