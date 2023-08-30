Удары авиабомбами, дронами и артобстрелы — Синегубов о сутках на Харьковщине

Одна человек погиб и два получили ранения в результате вражеских обстрелов Харьковщины за минувшие сутки, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

— Утром 29 августа в городе Купянск обстрелом повреждены здания мясокомбината. Погиб 45-летний охранник. Также повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина.

— В результате удара боевыми дронами по селу Гурьев Казачок Богодуховского района повреждено админздание. В 16:00 в результате минометного обстрела села повреждены ангары и хозяйственные постройки фермерского хозяйства.

— В селе Чернещина Изюмского района в результате удара двумя управляемыми авиабомбами повреждены коровник, сарай, автогараж и трактор МТЗ 80 агропредприятия.

— В селе Дружелюбовка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранения 55-летний гражданский мужчина. Госпитализирован в тяжелом состоянии.