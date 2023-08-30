Удари авіабомбами, дронами та артобстріли – Синєгубов про добу на Харківщині

Одна людина загинула і дві отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

– Вранці 29 серпня у місті Куп’янськ обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Отримав уламкове поранення 67-річний чоловік.

– Внаслідок удару бойовими дронами по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.

– У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару двома керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ-80 агропідприємства.

– У селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 55-річний цивільний чоловік. Ушпиталений у тяжкому стані.