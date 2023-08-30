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Удари авіабомбами, дронами та артобстріли – Синєгубов про добу на Харківщині

Події 08:09   30.08.2023
Олена Нагорна
Удари авіабомбами, дронами та артобстріли – Синєгубов про добу на Харківщині

Одна людина загинула і дві отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

– Вранці 29 серпня у місті Куп’янськ обстрілом пошкоджено будівлі м’ясокомбінату. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Отримав уламкове поранення 67-річний чоловік.

– Внаслідок удару бойовими дронами по селу Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено адмінбудівлю. О 16:00 внаслідок мінометного обстрілу села пошкоджено ангари та господарські споруди фермерського господарства.

– У селі Чернещина Ізюмського району внаслідок удару двома керованими авіабомбами пошкоджено корівник, сарай, автогараж та трактор МТЗ-80 агропідприємства.

– У селі Дружелюбівка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 55-річний цивільний чоловік. Ушпиталений у тяжкому стані.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2023 в 08:09;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула і дві отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів Харківщини протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".