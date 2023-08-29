У Куп’янську, де загинув охоронець, ворог вдарив по м’ясокомбінату – Синєгубов

У Куп’янську вранці 29 серпня окупанти завдали артилерійського удару по м’ясокомбінату – 45-річний цивільний чоловік, який загинув, працював там охоронцем, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У місті також пошкоджені багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився”, – розповів Синєгубов.

Раніше в Харківській облпрокуратурі повідомили, що 29 серпня близько 8:30 ворог обстріляв Куп’янськ з артилерії. Зафіксовано влучання у харчове підприємство. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено приватне домоволодіння, поранено 67-річного цивільного чоловіка.