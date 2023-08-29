У Куп’янську, де загинув охоронець, ворог вдарив по м’ясокомбінату – Синєгубов
У Куп’янську вранці 29 серпня окупанти завдали артилерійського удару по м’ясокомбінату – 45-річний цивільний чоловік, який загинув, працював там охоронцем, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У місті також пошкоджені багатоквартирний будинок та приватне домоволодіння. Зазнав осколкового поранення 67-річний чоловік. Від госпіталізації він відмовився”, – розповів Синєгубов.
Раніше в Харківській облпрокуратурі повідомили, що 29 серпня близько 8:30 ворог обстріляв Куп’янськ з артилерії. Зафіксовано влучання у харчове підприємство. Загинув 45-річний охоронець. Також пошкоджено приватне домоволодіння, поранено 67-річного цивільного чоловіка.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 11:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Куп’янську вранці 29 серпня окупанти завдали артилерійського удару по м’ясокомбінату – 45-річний цивільний чоловік, який загинув, працював там охоронцем, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".