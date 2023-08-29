Зранку ворог гатив по Куп’янську: загинув охоронець підприємства, є поранений
29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв Куп’янськ. Зафіксовано влучання у харчове підприємство. Загинув 45-річний охоронець, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.
Також пошкоджено приватне домоволодіння, поранено 67-річного цивільного чоловіка.
Перед цим був ще один обстріл Куп’янська, о 5-й ранку, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.
Напередодні ударів армії РФ зазнало село Курилівка Куп’янського району. Там також пошкоджений дім.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 10:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "29 серпня близько 8:30 ворог з артилерії обстріляв Куп’янськ. Зафіксовано влучання у харчове підприємство. Загинув 45-річний охоронець, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.".