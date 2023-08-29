Утром враг ударил по Купянску: погиб охранник предприятия, есть раненый (фото)

29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял Купянск. Зафиксировано попадание в пищевое предприятие. Погиб 45-летний охранник, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

Также повреждено частное домовладение, получил ранения 67-летний гражданский мужчина.

Перед этим был еще один обстрел Купянска, в 5 утра, в результате чего поврежден многоквартирный дом.

Накануне ударам армии РФ подверглось село Куриловка Купянского района. Там также поврежден дом.

Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура