Утром враг ударил по Купянску: погиб охранник предприятия, есть раненый (фото)
Фото: Харьковская облпрокуратура
29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял Купянск. Зафиксировано попадание в пищевое предприятие. Погиб 45-летний охранник, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
Также повреждено частное домовладение, получил ранения 67-летний гражданский мужчина.
Перед этим был еще один обстрел Купянска, в 5 утра, в результате чего поврежден многоквартирный дом.
Накануне ударам армии РФ подверглось село Куриловка Купянского района. Там также поврежден дом.
Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 10:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "29 августа около 8:30 враг из артиллерии обстрелял Купянск. Зафиксировано попадание в пищевое предприятие. Погиб 45-летний охранник, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.".