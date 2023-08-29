В Купянске, где погиб охранник, оккупанты ударили по мясокомбинату — Синегубов

В Купянске утром 29 августа оккупанты нанесли артиллерийский удар по мясокомбинату — 45-летний гражданский мужчина, который погиб, работал там охранником, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В городе также повреждены многоквартирный дом и частное домовладение. Получил осколочное ранение 67-летний мужчина. От госпитализации он отказался», — рассказал Синегубов.

Ранее в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что 29 августа около 8:30 враг обстрелял Купянск из артиллерии. Зафиксировано попадание в пищевое предприятие. Погиб 45-летний охранник. Также повреждено частное домовладение, получил ранения 67-летний гражданский мужчина.