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Фура с водкой перевернулась из-за ДТП и вспыхнула на кольцевой в Харькове

Происшествия 11:30   31.08.2023
Оксана Якушко
Фура с водкой перевернулась из-за ДТП и вспыхнула на кольцевой в Харькове

31 августа в 09:30 в Харькове на кольцевой дороге в районе перекрестка улиц Зубарева и ул. Грицевца произошло ДТП с участием легковой машины марки «ГАЗ» и фуры «Mercedes», сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Гасили пожар 3 оперативных пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Горела кабина, полуприцеп и тара, в которую был упакован груз. Площадь пожара составила около 25 м².

В ДТП пострадали двое: 15-летняя пассажирка легковушки и экспедитор грузового автомобиля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 11:30;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31 августа в 09:30 в Харькове на кольцевой дороге в районе перекрестка улиц Зубарева и ул. Грицевца произошло ДТП с участием легковой машины марки «ГАЗ» и фуры «Mercedes», сообщили в ГСЧС в Харьковской области.".