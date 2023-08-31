Фура с водкой перевернулась из-за ДТП и вспыхнула на кольцевой в Харькове

31 августа в 09:30 в Харькове на кольцевой дороге в районе перекрестка улиц Зубарева и ул. Грицевца произошло ДТП с участием легковой машины марки «ГАЗ» и фуры «Mercedes», сообщили в ГСЧС в Харьковской области.

Гасили пожар 3 оперативных пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. Горела кабина, полуприцеп и тара, в которую был упакован груз. Площадь пожара составила около 25 м².

В ДТП пострадали двое: 15-летняя пассажирка легковушки и экспедитор грузового автомобиля.