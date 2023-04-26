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В Харківській області проводять контрольовані підриви: де буде чутно

Суспільство 11:36   26.04.2023
Вікторія Яковенко
В Харківській області проводять контрольовані підриви: де буде чутно Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

26 квітня з 11:30 до 12:00 поблизу села Байрак на Харківщині проводитимуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!”, – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:36;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня з 11:30 до 12:00 поблизу села Байрак на Харківщині проводитимуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.".