В Харківській області проводять контрольовані підриви: де буде чутно

26 квітня з 11:30 до 12:00 поблизу села Байрак на Харківщині проводитимуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.

“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!”, – йдеться у повідомленні.

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