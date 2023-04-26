В Харківській області проводять контрольовані підриви: де буде чутно
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
26 квітня з 11:30 до 12:00 поблизу села Байрак на Харківщині проводитимуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Балаклійська міська військова адміністрація.
“Зберігайте спокій і дотримуйтесь правил безпеки!”, – йдеться у повідомленні.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2023 в 11:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 квітня з 11:30 до 12:00 поблизу села Байрак на Харківщині проводитимуть контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.".