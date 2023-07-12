Поблизу Харкова можуть лунати вибухи – ХОВА
12 липня у селі Циркуни проводиться розмінування.
«З 11:30 до 12:00 заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів», – попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня у селі Циркуни проводиться розмінування.".