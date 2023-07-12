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Поблизу Харкова можуть лунати вибухи – ХОВА

Суспільство 11:46   12.07.2023
Вікторія Яковенко
Поблизу Харкова можуть лунати вибухи – ХОВА

12 липня у селі Циркуни проводиться розмінування.

«З 11:30 до 12:00 заплановані контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів», – попередили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 11:46;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 липня у селі Циркуни проводиться розмінування.".