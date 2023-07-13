117 школ Харькова имеют акты о включении в перечень простейших укрытий — мэрия

После проверок, которые продолжались в течение февраля-мая этого года, 117 школ Харькова получили акты о включении в перечень простейших укрытий.

Об этом на брифинге 13 июля сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

«Эти акты либо безоговорочно подтверждают, что это так, либо написано при условии: и прописано, что нужно сделать. Над этим мы работаем. Копии этих актов у меня есть. И почему начальник ГСЧС говорит, что четыре, если было проверено 117? Выдано 117 актов. Откуда же тогда четыре? Была проверка, все это было проверено, все было записано и выданы соответствующие акты. Если написано при условии, что нужно сделать там систему оповещения, автоматическую пожарную сигнализацию или построить туалет, или еще что-то, мы это будем делать», — отметила Деменко.