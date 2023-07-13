Мэрия: 4 школы в Харькове разрушены полностью, 120 – повреждены (видео)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове полностью разрушены 4 школы, повреждены – 120. Из них 33 учебных заведения уже восстановили.

Об этом на брифинге 13 июля сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив»

«На сегодня, у нас нуждаются в ремонте 97 школ. Среди них разрушены – 4. И мы уже работаем с меценатами на будущее, чтобы их построить. Очень сильно поврежденных, там где повреждено более 60%, еще 18 школ. Другие школы имеют повреждения, но у них такие повреждения, которые могут позволить проводить там учебный процесс», — рассказала Деменко.