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Мэрия: 4 школы в Харькове разрушены полностью, 120 – повреждены (видео)

Репортаж 15:23   13.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Мэрия: 4 школы в Харькове разрушены полностью, 120 – повреждены (видео)

С начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове полностью разрушены 4 школы, повреждены – 120. Из них 33 учебных заведения уже восстановили.

Об этом на брифинге 13 июля сообщила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает корреспондент МГ «Объектив»

«На сегодня, у нас нуждаются в ремонте 97 школ. Среди них разрушены – 4. И мы уже работаем с меценатами на будущее, чтобы их построить. Очень сильно поврежденных, там где повреждено более 60%, еще 18 школ. Другие школы имеют повреждения, но у них такие повреждения, которые могут позволить проводить там учебный процесс», — рассказала Деменко.

Читайте также: «Обиженные тысячи педагогов Харькова» — Деменко о подготовке укрытий в школах

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 15:23;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала полномасштабного вторжения РФ в Харькове полностью разрушены 4 школы, повреждены – 120. Из них 33 учебных заведения уже восстановили.".