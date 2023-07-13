Мерія: 4 школи у Харкові зруйновані вщент, 120 – пошкоджені (відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові повністю зруйновані 4 школи, пошкоджені – 120. Із них 33 навчальні заклади вже відновили.

Про це на брифінгу 13 липня повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

«На сьогодні , у нас потребують ремонтів 97 шкіл. Серед них зруйнованих – 4. І ми вже працюємо з меценатами на майбутнє, аби їх побудувати. Дуже – дуже пошкоджених, там де пошкоджено більш ніж 60%, ще 18 шкіл. Інші школи мають пошкодження, але вони мають такі пошкодження, які можуть дозволити проводити там навчальний процес», – розповіла Деменко.