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Мерія: 4 школи у Харкові зруйновані вщент, 120 – пошкоджені (відео)

Репортаж 15:23   13.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
Мерія: 4 школи у Харкові зруйновані вщент, 120 – пошкоджені (відео)

З початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові повністю зруйновані 4 школи, пошкоджені – 120. Із них 33 навчальні заклади вже відновили.

Про це на брифінгу 13 липня повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

«На сьогодні , у нас потребують ремонтів 97 шкіл. Серед них зруйнованих – 4. І ми вже працюємо з меценатами на майбутнє, аби їх побудувати.  Дуже – дуже пошкоджених, там де пошкоджено більш ніж 60%, ще 18 шкіл. Інші школи мають пошкодження, але вони мають такі пошкодження, які можуть дозволити проводити там навчальний процес», – розповіла Деменко.

Читайте також: «Ображені тисячі освітян Харкова» – Деменко про підготовку укриттів у школах

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 15:23;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові повністю зруйновані 4 школи, пошкоджені – 120. Із них 33 навчальні заклади вже відновили.".