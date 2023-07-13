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117 шкіл Харкова мають акти про включення до переліку найпростіших укриттів

Репортаж 16:08   13.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
117 шкіл Харкова мають акти про включення до переліку найпростіших укриттів

Після перевірок, які тривали протягом лютого-травня цього року 117 шкіл Харкова отримали акти про включення до переліку найпростіших укриттів.

Про це на брифінгу 13 липня повідомила директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко.

«Ці акти або беззаперечно підтверджують що це так, або написано за умови: і прописано, що треба зробити. Над цим ми працюємо. Копії цих актів у мене є. І чому начальник ДСНС говорить, що чотири, якщо було перевірено 117? Видано 117 актів. То звідки ж тоді чотири? Була перевірка, все це було перевірено все було занотовано і видані відповідні акти. Якщо написано за умови, що треба зробити там систему оповіщення, автоматичну пожежну сигналізацію чи збудувати туалет, чи ще щось, ми це будемо робити», – зазначила Деменко.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • Кореспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після перевірок, які тривали протягом лютого-травня цього року 117 шкіл Харкова отримали акти про включення до переліку найпростіших укриттів.".