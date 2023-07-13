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На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай

Общество 16:58   13.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай Фото: ХОВА

В Харьковской области начали собирать озимые. Первыми присоединились аграрии Красноградщины и Лозовщины. В других районах области фермеры готовятся к полевым работам.

Об этом сообщили в ХОВА. В течение недели аграрии собрали ранние зерновые и зернобобовые на площади более 2 тысяч гектаров и намолотили более 9 тысяч тонн зерна нового урожая.

Из них озимой пшеницы – 8,3 тысячи тонн, а гороха – более 700 тонн.

«В этом году аграрии региона начали сбор урожая вовремя. По сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика по увеличению посевных площадей ярового ячменя, гороха, кукурузы на зерно, пшена, гречихи и овса», — отметили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 16:58;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали собирать озимые. Первыми присоединились аграрии Красноградщины и Лозовщины. В других районах области фермеры готовятся к полевым работам.".