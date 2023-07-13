На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай

В Харьковской области начали собирать озимые. Первыми присоединились аграрии Красноградщины и Лозовщины. В других районах области фермеры готовятся к полевым работам.

Об этом сообщили в ХОВА. В течение недели аграрии собрали ранние зерновые и зернобобовые на площади более 2 тысяч гектаров и намолотили более 9 тысяч тонн зерна нового урожая.

Из них озимой пшеницы – 8,3 тысячи тонн, а гороха – более 700 тонн.

«В этом году аграрии региона начали сбор урожая вовремя. По сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика по увеличению посевных площадей ярового ячменя, гороха, кукурузы на зерно, пшена, гречихи и овса», — отметили в ХОВА.