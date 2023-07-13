На Харьковщине стартовал сбор озимых: где собрали первый урожай
Фото: ХОВА
В Харьковской области начали собирать озимые. Первыми присоединились аграрии Красноградщины и Лозовщины. В других районах области фермеры готовятся к полевым работам.
Об этом сообщили в ХОВА. В течение недели аграрии собрали ранние зерновые и зернобобовые на площади более 2 тысяч гектаров и намолотили более 9 тысяч тонн зерна нового урожая.
Из них озимой пшеницы – 8,3 тысячи тонн, а гороха – более 700 тонн.
«В этом году аграрии региона начали сбор урожая вовремя. По сравнению с прошлым годом отмечается положительная динамика по увеличению посевных площадей ярового ячменя, гороха, кукурузы на зерно, пшена, гречихи и овса», — отметили в ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 16:58;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области начали собирать озимые. Первыми присоединились аграрии Красноградщины и Лозовщины. В других районах области фермеры готовятся к полевым работам.".