На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай
Фото: ХОВА
У Харківській області почали збирати озимі. Першими долучилися аграрії Красноградщини та Лозівщини. В інших районах області фермери готуються до польових робіт.
Про це повідомили у ХОВА. Впродовж тижня аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові на площі понад 2 тис гектарів та намолотили понад 9 тисяч тонн зерна нового врожаю.
Із них найбільше озимої пшениці – 8,3 тисячі тонн, а гороху – понад 700 тонн.
«Цьогоріч аграрії регіону розпочали збір врожаю вчасно. У порівнянні з минулим роком відмічається позитивна динаміка щодо збільшення посівних площ ярого ячменю, гороху, кукурудзи на зерно, проса, гречки та вівса», – зазначили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 16:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області почали збирати озимі. Першими долучилися аграрії Красноградщини та Лозівщини. В інших районах області фермери готуються до польових робіт.".