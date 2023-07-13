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На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай

Суспільство 16:58   13.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай Фото: ХОВА

У Харківській області почали збирати озимі. Першими долучилися аграрії Красноградщини та Лозівщини. В інших районах області фермери готуються до польових робіт.

Про це повідомили у ХОВА. Впродовж тижня аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові на площі понад 2 тис гектарів та намолотили понад 9 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Із них найбільше озимої пшениці – 8,3 тисячі тонн, а гороху – понад 700 тонн.

«Цьогоріч аграрії регіону розпочали збір врожаю вчасно. У порівнянні з минулим роком відмічається позитивна динаміка щодо збільшення посівних площ ярого ячменю, гороху, кукурудзи на зерно, проса, гречки та вівса», – зазначили у ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 16:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області почали збирати озимі. Першими долучилися аграрії Красноградщини та Лозівщини. В інших районах області фермери готуються до польових робіт.".