На Харківщині стартував збір озимини: де зібрали перший врожай

У Харківській області почали збирати озимі. Першими долучилися аграрії Красноградщини та Лозівщини. В інших районах області фермери готуються до польових робіт.

Про це повідомили у ХОВА. Впродовж тижня аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові на площі понад 2 тис гектарів та намолотили понад 9 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Із них найбільше озимої пшениці – 8,3 тисячі тонн, а гороху – понад 700 тонн.

«Цьогоріч аграрії регіону розпочали збір врожаю вчасно. У порівнянні з минулим роком відмічається позитивна динаміка щодо збільшення посівних площ ярого ячменю, гороху, кукурудзи на зерно, проса, гречки та вівса», – зазначили у ХОВА.