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Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:49   13.07.2023
Оксана Якушко
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.

На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Видродженовское , Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко
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Россияне обстреляли около 10 населенных пунктов Харьковщины – Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.".