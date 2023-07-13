Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.
На Слобожанском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Видродженовское , Избицкое, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 13 июля 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине, сообщил Генштаб ВСУ.".