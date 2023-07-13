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Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Події 07:49   13.07.2023
Оксана Якушко
Майже 10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни – Генштаб ЗСУ

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Відродженівське, Ізбицьке, Землянки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Противник завдав авіаційного удару в районі  Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

Читайте також: Авіаудар в районі Кислівки на Харківщині завдали росіяни – Генштаб ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 07:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні, повідомив Генштаб ЗСУ.".