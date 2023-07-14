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Самый обстреливаемый: полицейские показали Купянск на Харьковщине (фото)

Происшествия 10:40   14.07.2023
Оксана Горун
Самый обстреливаемый: полицейские показали Купянск на Харьковщине (фото) Фото: ГУНП в Харьковской области

Купянский район и город Купянск сейчас — та территория в Харьковской области, которая больше всего страдает от вражеских обстрелов. Что сделали с городом российские террористы запечатлели сотрудники полиции.

«Больше всего оккупанты обстреливают Купянскую, Двуречанскую, Петропавловскую и Ольховатскую территориальные громады. Рашисты бьют по населенному пункту из артиллерии, минометов, РСЗО. В последнее время участились случаи обстрелов управляемыми авиабомбами», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Полицейские работают на месте и фиксируют преступления российских террористов. Они опубликовали часть фото разрушений.

Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 2
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 3
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 4
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 5
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 6
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 8
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 9
Фото: ГУНП в Харьковской области
Последствия обстрелов Купянского района в 2023 году 10
Фото: ГУНП в Харьковской области
Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 10:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянский район и город Купянск сейчас — та территория в Харьковской области, которая больше всего страдает от вражеских обстрелов. Что сделали с городом российские террористы запечатлели сотрудники полиции".