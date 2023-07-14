Самый обстреливаемый: полицейские показали Купянск на Харьковщине (фото)

Купянский район и город Купянск сейчас — та территория в Харьковской области, которая больше всего страдает от вражеских обстрелов. Что сделали с городом российские террористы запечатлели сотрудники полиции.

«Больше всего оккупанты обстреливают Купянскую, Двуречанскую, Петропавловскую и Ольховатскую территориальные громады. Рашисты бьют по населенному пункту из артиллерии, минометов, РСЗО. В последнее время участились случаи обстрелов управляемыми авиабомбами», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Полицейские работают на месте и фиксируют преступления российских террористов. Они опубликовали часть фото разрушений.