Самый обстреливаемый: полицейские показали Купянск на Харьковщине (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
Купянский район и город Купянск сейчас — та территория в Харьковской области, которая больше всего страдает от вражеских обстрелов. Что сделали с городом российские террористы запечатлели сотрудники полиции.
«Больше всего оккупанты обстреливают Купянскую, Двуречанскую, Петропавловскую и Ольховатскую территориальные громады. Рашисты бьют по населенному пункту из артиллерии, минометов, РСЗО. В последнее время участились случаи обстрелов управляемыми авиабомбами», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Полицейские работают на месте и фиксируют преступления российских террористов. Они опубликовали часть фото разрушений.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 10:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянский район и город Купянск сейчас — та территория в Харьковской области, которая больше всего страдает от вражеских обстрелов. Что сделали с городом российские террористы запечатлели сотрудники полиции".