Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)

Куп’янський район і місто Куп’янськ зараз – та територія в Харківській області, яка найбільше страждає від ворожих обстрілів. Що зробили з містом російські терористи, сфотографували співробітники поліції.

“Майже щодня Куп’янський район потерпає від обстрілів військових росії: поліція продовжує виконувати свої обов’язки. Найбільше окупанти обстрілюють Куп’янську, Дворічанську, Петропавлівську та Вільхувацьку територіальні громади. Рашисти гатять по населеному пункту з артилерії, мінометів, РСЗВ. Останнім часом почастішали випадки обстрілів керованими авіабомбами”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Поліціянти працюють на місці та фіксують злочини російських терористів. Вони опублікували частину фото руйнувань.