Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)
Куп’янський район і місто Куп’янськ зараз – та територія в Харківській області, яка найбільше страждає від ворожих обстрілів. Що зробили з містом російські терористи, сфотографували співробітники поліції.
“Майже щодня Куп’янський район потерпає від обстрілів військових росії: поліція продовжує виконувати свої обов’язки. Найбільше окупанти обстрілюють Куп’янську, Дворічанську, Петропавлівську та Вільхувацьку територіальні громади. Рашисти гатять по населеному пункту з артилерії, мінометів, РСЗВ. Останнім часом почастішали випадки обстрілів керованими авіабомбами”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
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Поліціянти працюють на місці та фіксують злочини російських терористів. Вони опублікували частину фото руйнувань.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 10:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район і місто Куп’янськ зараз – та територія в Харківській області, яка найбільше страждає від ворожих обстрілів. Що зробили з містом російські терористи, сфотографували співробітники поліції".