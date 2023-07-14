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Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)

Події 10:40   14.07.2023
Оксана Горун
Найбільш обстрілюваний: поліцейські показали Куп’янськ на Харківщині (фото)

Куп’янський район і місто Куп’янськ зараз – та територія в Харківській області, яка найбільше страждає від ворожих обстрілів. Що зробили з містом російські терористи, сфотографували співробітники поліції.

“Майже щодня Куп’янський район потерпає від обстрілів військових росії: поліція продовжує виконувати свої обов’язки. Найбільше окупанти обстрілюють Куп’янську, Дворічанську, Петропавлівську та Вільхувацьку територіальні громади. Рашисти гатять по населеному пункту з артилерії, мінометів, РСЗВ. Останнім часом почастішали випадки обстрілів керованими авіабомбами”, – зазначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Поліціянти працюють на місці та фіксують злочини російських терористів. Вони опублікували частину фото руйнувань.

Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році.
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році.
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році.
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році 5
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році 6
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році 8
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році 9
Фото: ГУНП у Харківській області
Наслідки обстрілів Куп'янського району у 2023 році 10
Фото: ГУНП у Харківській області
Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2023 в 10:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський район і місто Куп’янськ зараз – та територія в Харківській області, яка найбільше страждає від ворожих обстрілів. Що зробили з містом російські терористи, сфотографували співробітники поліції".