Только 30% субвенций имеет Харьковщина на жилье для ветеранов ВСУ и их семей

Харьковщина получила субвенции для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье меньше, чем Одесская и Черкасская области, и только 30% от необходимого.

Кабмин распоряжением №463-р утвердил распределение в 2023 году субвенции из госбюджета местным бюджетам по программе 1511040 на выплату денежной компенсации, сообщил нардеп Александр Бакумов.

По данным, предоставленным представителями общественных союзов и организаций ветеранов войны, объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил всего 30% от общей потребности для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье.



«Языком цифр: объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил 41 419,837 тыс. грн., что почти втрое меньше по объему, чем получил областной бюджет Одесской области, и почти в четыре раза меньше объема, полученного областным бюджетом Черкасской области. Направил депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю об увеличении объема субвенции в областной бюджет Харьковской области», — сообщил Бакумов .