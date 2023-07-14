Live
  • Пятница 14.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.86
    • 🟢

Только 30% субвенций имеет Харьковщина на жилье для ветеранов ВСУ и их семей

Общество 21:19   14.07.2023
Оксана Якушко
Только 30% субвенций имеет Харьковщина на жилье для ветеранов ВСУ и их семей

Харьковщина получила субвенции для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье меньше, чем Одесская и Черкасская области, и только 30% от необходимого.

Кабмин распоряжением №463-р утвердил распределение в 2023 году субвенции из госбюджета местным бюджетам по программе 1511040 на выплату денежной компенсации, сообщил нардеп Александр Бакумов.

По данным, предоставленным представителями общественных союзов и организаций ветеранов войны, объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил всего 30% от общей потребности для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье.

 


«Языком цифр: объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил 41 419,837 тыс. грн., что почти втрое меньше по объему, чем получил областной бюджет Одесской области, и почти в четыре раза меньше объема, полученного областным бюджетом Черкасской области. Направил депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю об увеличении объема субвенции в областной бюджет Харьковской области», — сообщил Бакумов .

Читайте также: Всего 50% нужных средств на жилье для ветеранов получила Харьковщина

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
В Харькове меняют флаг Украины (видео)
12.07.2023
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
«Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ
13.07.2023
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка
14.07.2023
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
14.07.2023
Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
Название станции метро «Киевская» в Харькове теперь выглядит по-другому (фото)
14.07.2023
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
14.07.2023

Новости по теме:

20:20
Наркодилера с 30 дозами для закладок задержали в Харьковской области
19:05
Около 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне — Генштаб ВСУ
18:45
«Ваша дочь попала в ДТП». Серийного мошенника задержала полиция Харьковщины
16:28
На Харьковщине начали отстраивать еще два моста, которые разрушили россияне
15:24
Пропал, когда его привели записывать в 1-й класс: в Люботине нашли ребенка

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Только 30% субвенций имеет Харьковщина на жилье для ветеранов ВСУ и их семей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 21:19;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила субвенции для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье меньше, чем Одесская и Черкасская области, и только 30% от необходимого.".