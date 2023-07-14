Только 30% субвенций имеет Харьковщина на жилье для ветеранов ВСУ и их семей
Харьковщина получила субвенции для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье меньше, чем Одесская и Черкасская области, и только 30% от необходимого.
Кабмин распоряжением №463-р утвердил распределение в 2023 году субвенции из госбюджета местным бюджетам по программе 1511040 на выплату денежной компенсации, сообщил нардеп Александр Бакумов.
По данным, предоставленным представителями общественных союзов и организаций ветеранов войны, объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил всего 30% от общей потребности для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье.
«Языком цифр: объем субвенции в областной бюджет Харьковской области составил 41 419,837 тыс. грн., что почти втрое меньше по объему, чем получил областной бюджет Одесской области, и почти в четыре раза меньше объема, полученного областным бюджетом Черкасской области. Направил депутатское обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю об увеличении объема субвенции в областной бюджет Харьковской области», — сообщил Бакумов .
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2023 в 21:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщина получила субвенции для обеспечения лиц с инвалидностью в результате войны и семей погибших на войне защитников за жилье меньше, чем Одесская и Черкасская области, и только 30% от необходимого.".