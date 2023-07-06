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Всего 50% нужных средств на жилье для ветеранов получила Харьковщина

Общество 18:44   06.07.2023
Оксана Якушко
Всего 50% нужных средств на жилье для ветеранов получила Харьковщина

В Украине на выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и членами их семей в 2023 году предусмотрели 5,5 миллиарда гривен. Для Харьковской области – это более 200 миллионов гривен. Это всего 50% потребности, рассказал на брифинге начальник управления по делам ветеранов ХОВА Олег Пуль.

Олег Пуль, начальник управления по делам ветеранов ХОВА

«С 2015 года реализуются государственные программы, которыми предусмотрена выплата денежной компенсации для ветеранов за причитающиеся жилые помещения за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам. В конце мая и начале июня Кабинет Министров Украины утвердил распределение этой субвенции. И для Харьковской области предусмотрена сумма более 200 миллионов гривен. Которая позволит предоставить компенсацию тем категориям лиц, которые нуждались в улучшении жилья и соответственно подавали свои документы в соответствующие учреждения. Те суммы, которые сейчас заложены, профинансированы, полностью не позволяют закрыть, если можно так сказать, всю очередь. Где-то в районе 50%. Это что касается Харьковской области».

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июля 2023 в 18:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине на выплаты денежной компенсации для приобретения жилья ветеранами и членами их семей в 2023 году предусмотрели 5,5 миллиарда гривен. Для Харьковской области – это более 200 миллионов гривен. Это всего 50% потребности, рассказал на брифинге начальник управления по делам ветеранов ХОВА Олег Пуль.".