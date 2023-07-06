Лише 50% потрібних коштів на житло для ветеранів отримала Харківщина

В Україні на виплати грошової компенсації для придбання житла ветеранами та членами їхніх сімей у 2023 році передбачили 5,5 мільярда гривень.Для Харківської області – це більше 200 мільйонів гривень. Це лише 50% від потреби, розповів на брифінгу начальник управління у справах ветеранів ХОВА Олег Пуль.

Олег Пуль, начальник управління у справах ветеранів ХОВА

«Із 2015 року реалізуються державні програми, якими передбачена виплата грошової компенсації для ветеранів за належні для отримання жилі приміщення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Наприкінці травня та на початку червня Кабінетом Міністрів України затверджено розподіл цієї субвенції. І для Харківської області передбачена сума більше 200 мільйонів гривень. Яка дозволить надати компенсацію тим категоріям осіб, які потребували поліпшення житлових умов і відповідно подавали свої документи до відповідних установ. Ті суми, які зараз закладені, профінансовані, вони повністю не дозволяють закрити, якщо можна так сказати, всю чергу. Десь в районі 50%. Це що стосується Харківської області».