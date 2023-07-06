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Ветерани та їхні рідні можуть отримати до 500 тисяч гривень на бізнес

Репортаж 14:04   06.07.2023
Павел Велицкий
Оксана Якушко
Ветерани та їхні рідні можуть отримати до 500 тисяч гривень на бізнес

Український ветеранський фонд надає мікрофінансування ветеранського бізнесу та бізнесу сімей ветеранів у розмірі до 20 тисяч гривень, допоки діє військовий стан.

Проект розпочався 30 травня. Також від 27 червня до 13 липня ветерани, члени сімей загиблих можуть отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень на розвиток бізнесу. Про це сьогодні на брифінгу розповів начальник управління у справах ветеранів ХОВА Олег Пуль.

Олег Пуль, начальник управління у справах ветеранів ХОВА

«Наразі діє програма мікрофінансування бізнесу ветеранів. Це 20 тисяч грн., які ветеран чи члени сім’ї ветерана може використати на купівлю товарів або обладнання для введення власної справи. Ще один проект, який оголошений буквально 27 червня, тобто тиждень тому, і наразі там йде етап прийому заявок. Він триває до 13 липня. Це можливість отримати на реалізацію власних проектів фінансування бізнесу від 500 тисяч грн до 3 млн грн. Всі вимоги, хто має право на отримання цієї фінансової підтримки в рамках конкурсного відбору цих проектів, розміщені на сайті Українського ветеранського фонду. На наших інформаційних ресурсах ми обов’язково про це теж розмістимо інформацію, і всі зацікавлені особи зможуть скористатися».

 

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Автор: Павел Велицкий, Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 14:04;

    • Кореспондент Павел Велицкий, Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український ветеранський фонд надає мікрофінансування ветеранського бізнесу та бізнесу сімей ветеранів у розмірі до 20 тисяч гривень, допоки діє військовий стан.".