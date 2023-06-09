Отримав важкі поранення: з полону повернувся захисник з Золочева

До Золочівської ОТГ Харківської області з полону повернувся морський піхотинець Владислав Арнаут.

Про це повідомили в Золочівській громаді.

«Перший із полонених військовослужбовців – земляків повернувся додому! Дякуємо Владиславу Арнауту за витримку і героїзм, не зламався», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у громаді, військовий отримав важкі поранення. Однак, він знову збирається повернутися на фронт.