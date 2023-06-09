Отримав важкі поранення: з полону повернувся захисник з Золочева
Фото: Золочівська громада
До Золочівської ОТГ Харківської області з полону повернувся морський піхотинець Владислав Арнаут.
Про це повідомили в Золочівській громаді.
«Перший із полонених військовослужбовців – земляків повернувся додому! Дякуємо Владиславу Арнауту за витримку і героїзм, не зламався», – йдеться у повідомленні.
Як розповіли у громаді, військовий отримав важкі поранення. Однак, він знову збирається повернутися на фронт.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До Золочівської ОТГ Харківської області з полону повернувся морський піхотинець Владислав Арнаут.".