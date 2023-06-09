Получил тяжелые ранения: из плена вернулся защитник из Золочева

В Золочевскую ОТГ Харьковской области из плена вернулся морской пехотинец Владислав Арнаут.

Об этом сообщили в Золочевской громаде.

«Первый из пленных военнослужащих – земляков вернулся домой! Спасибо Владиславу Арнауту за выдержку и героизм, не сломался», — говорится в сообщении.

Как рассказали в громаде, военный получил тяжелые ранения, однако он снова собирается вернуться на фронт.