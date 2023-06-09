Получил тяжелые ранения: из плена вернулся защитник из Золочева
Фото: Золочевская громада
В Золочевскую ОТГ Харьковской области из плена вернулся морской пехотинец Владислав Арнаут.
Об этом сообщили в Золочевской громаде.
«Первый из пленных военнослужащих – земляков вернулся домой! Спасибо Владиславу Арнауту за выдержку и героизм, не сломался», — говорится в сообщении.
Как рассказали в громаде, военный получил тяжелые ранения, однако он снова собирается вернуться на фронт.
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевскую ОТГ Харьковской области из плена вернулся морской пехотинец Владислав Арнаут.".